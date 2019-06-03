Зеленський наполягає на позачерговому  розгляді свого закону про імпічмент

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також президент наполягає на розгляді закону про зняття недоторканності з нардепів

Верховна рада у найближчі тижні має позачергово розглянути законопроект глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента. Про це заявив представник президента у ВР Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, президент України наполягає на розгляді трьох важливих законопроектів, які стосуються імпічменту президента, виборів парламенту та зняття недоторканності з народних депутатів.

"Минулого тижня президентом було внесено законопроект про особливу процедуру усунення президента з поста - імпічмент. Окрім цього, президент направив листа до голови Верховної ради з проханням невідкладно розглянути проект закону щодо недоторканості народних депутатів. Минулого тижня ми внесли законопроект про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" (щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців). Хочу звернутись з проханням, що всі дані питання питання потребують позачергової підготовки і визначені президентом як невідкладні", - повідомив Стефанчук.

Зазначимо, що внесений до Верховної ради законопроект Зеленського про процедуру імпічменту не позначений як невідкладний.

Нагадаємо, глава підкомітету з питань виборів та референдумів комітету Верховної ради з питань правової політики і правосуддя, нардеп Олександр Черненко заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент президента буде розглядатися у сесійній залі тільки після того, як вийде час для подачі альтернативних законопроектів.

Як писало РБК-Україна раніше, на сайті парламенту в середу, 29 травня 2019 року, був оприлюднений текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Зеленським. Незадовго до цього представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про імпічмент.