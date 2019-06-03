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У президента назвали строки внесення до ВР закону Зеленського про незаконне збагачення

Новини » Політика    03.06.2019 - 14:50
У президента назвали строки внесення до ВР закону Зеленського про незаконне збагачення
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У президента не виключають внесення закону вже сьогодні

Законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення буде внесено до Верховної ради до середи, 5 червня. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Стефанчук зазначив, що документ може бути внесено навіть у понеділок.

"(Законопроект про незаконне збагачення, - ред.) я так сподіваюсь, що він буде або сьогодні, або завтра внесений до Верховної ради", - заявив представник глави держави.

З його слів, законопроект президента буде комплексним і включатиме внесення змін до низки процесуальних кодексів. 

"Цей законопроект є набагато ширший ніж ті, що напрацьовувались. Він не обмежений тільки кримінальною відповідальністю. Це комплексний законопроект. Туди включені питання цивільно-правової відповідальності, питання внесення змін до процесуальних кодексів, питання внесення змін до окремих законів, які стосуються судоустрою", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, вночі 31 травня анонсувалося, що президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної ради законопроект про незаконне збагачення у п'ятницю. Однак закон так і не був внесений.

Варто підкреслити, що в ході церемонії інавгурації Зеленський закликав депутатів прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Глава держави підкреслював, що у парламенту для цього буде 2 місяці.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

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