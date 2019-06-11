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КСУ має оголосити рішення щодо розпуску Ради до 29 червня, - представник Зеленського

Новини » Вибори 2019    11.06.2019 - 14:23
КСУ має оголосити рішення щодо розпуску Ради до 29 червня, - представник Зеленського
Фото: Федір Веніславський (president.gov.ua)

У Зеленського заявили про відсутність підстав для визнання неконституційним указу президента про розпуск ВР

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський не допускає можливості визнання указу глави держави про розпуск Верховної ради 8-го скликання неконституційним. Про це він сказав журналістам, передає "Укрінформ".

Він підкреслив, що парламентська більшість припинила свою діяльність 29 березня 2016 року після виходу з коаліції фракції Радикальної партії, і відтоді коаліція замість необхідних 226 голосів налічувала лише 216.

"Ми не допускаємо можливості визнання указу президента неконституційним. Таких підстав не має", - зазначив представник Зеленського у КСУ.

Веніславський зазначив, що рішення у справі має бути оголошене не пізніше 29 червня, оскільки КСУ визнав розгляд цього подання невідкладним.

Нагадаємо, нардеп Олег Купрієнко, відповідаючи на питання у КСУ, заявив, що після виходу зі складу коаліції Верховної ради депутатських фракцій "Самопоміч", "Батьківщина" і Радикальна партія у складі коаліції залишалося понад 226 депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, в КСУ заявили, що глава Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року.

Так, у ході своєї інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск парламенту.

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