У Раді пояснили існування коаліції після виходу трьох фракцій

Фото: Олег Купрієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР заявили, що зі складу коаліції загалом вийшли 74 нардепи із 302 її членів

Після виходу зі складу коаліції Верховної ради депутатських фракцій "Самопоміч", "Батьківщина" та Радикальна партія у складі коаліції залишалось понад 226 депутатів. Про це заявив народний депутат Олег Купрієнко, відповідаючи на питання у Конституційному суді України, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами парламентаря, зі складу коаліції загалом вийшли 74 нардепи із 302 її членів.

"Коаліція була сформована у складі 302 народних депутатів. Відповідно, народні депутати також могли входити і увійшли в склад коаліції. Тому недостатньо коректне посилання на сайт ВР, де зазначена кількість депутатів від БПП і НФ, що тільки вони і коаліція. Вони не могли (загалом складати кількість, - ред.) 226 депутатів навіть після виборів 2014 року. Коли три фракції вийшли, вони складали всього 74 особи: "Самопоміч", Радикальна партія та "Батьківщина". 302 депутати мінус 74 - все рівно більше, ніж 226. Коли ми вийшли з коаліції, ми розуміли, що там залишається більше ніж 226", - заявив Купрієнко.

Також парламентар зазначив, що окремі депутати не писали заяви про вихід зі складу коаліції, тому юридично залишалися у її складі.

За словами нардепа, після виходу зі складу коаліції низки депутатських фракцій у 2016 році голова ВР Андрій Парубій не оголосив, що коаліції немає.

"Те, що мало бути в коаліції 226, якщо подивитись кількість заяв про входження у фракції, про виходи з фракцій… Мабуть, мав слідкувати голова Верховної ради. Навіть якщо подивитись на ті заяви народних депутатів-політиків, які вже готувались до наступних строкових парламентських виборів... Вони заявляли, що вийшли, але заяв не писали. Тому де-факто нібито, вийшов, а де-юре, залишився", - заявив Купрієнко.

За його словами, відповідальність лежить на голові парламенту.

"Оскільки ці питання не врегульовані законом про Регламент, це, мабуть, відповідальність ВР. Якщо б голова ВР знав, що точно немає (коаліції, - ред.), він би оголосив про це з трибуни", - додав Купрієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року.

Як писало РБК-Україна, 17 травня Парубій оголосив про вихід фракції "Народний фронт" з коаліції. Спікер ВР підкреслив, що протягом одного місяця у Раді повинна бути сформована нова коаліція. Однак президент Володимир Зеленський під час своєї інавгурації оголосив про розпуск парламенту.