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Зеленского наградили высшими орденами Чеченской Республики Ичкерия

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Киев, Среда 12 апреля 2023 18:00
Зеленского наградили высшими орденами Чеченской Республики Ичкерия Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 апреля, получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие награды - орден "Честь нации" и орден имени Джохара Дудаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, президента наградили за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом.

Зеленского наградили высшими орденами Чеченской Республики ИчкерияФото: высшие ордена Чеченской Республики Ичкерия (president.gov.ua)

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", - сказано в постановлении, которое подписал глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев.

Ордены Зеленскому передал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Стоит заметить, что орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом ныне награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Напомним, 18 октября 2022 года Верховная рада признала Чеченскую Республику Ичкерию временно оккупированной Россией.

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