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Зеленського нагородили вищими орденами Чеченської Республіки Ічкерія

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Київ, Середа 12 квітня 2023 18:00
Зеленського нагородили вищими орденами Чеченської Республіки Ічкерія Фото: начальник ГУР Кирило Буданов та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 квітня, отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі нагороди - орден "Честь нації" та орден імені Джохара Дудаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, президента нагородили за видатні заслуги та самовіддані дії заради свободи та демократії у всьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.

Зеленського нагородили вищими орденами Чеченської Республіки ІчкеріяФото: вищі ордена Чеченської Республіки Ічкерія (president.gov.ua)

"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", - сказано в постанові, яку підписав глава уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв.

Ордени Зеленському передав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Варто зауважити, що орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордену "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов та Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Нагадаємо, 18 жовтня 2022 року Верховна рада визнала Чеченську Республіку Ічкерію тимчасово окупованою Росією.

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