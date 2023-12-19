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У Зеленского напомнили россиянам объективную картину войны

Киев, Вторник 19 декабря 2023 15:40
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У Зеленского напомнили россиянам объективную картину войны Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются создать картину того, что Украине нужно начать договариваться о прекращении войны. И это происходит, несмотря на то, что страна-агрессор терпит ряд провалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.

Он напомнил, что оккупанты теряют целые воинские части, в том числе и элитных солдат - десант, морпехов и спецподразделения. Также украинскими защитниками было уничтожено 87% регулярной вражеской армии.

При этом РФ выводит остатки своего Черноморского флота в бухты Новороссийска и уже молчит о своем контроле в акватории Черного моря.

В то же время, отмечает Подоляк, страна-агрессор "истерически ищет" снаряды и амуницию где угодно и "живет в долг перед КНРД", а также проводит бесконечный рекрутинг, отправляя зеков на войну.

"Но мы продолжаем упорно читать в медиа дивные рассказы о том, что украинское наступление не так успешно, как могло бы быть (если за основу брать классический двухчасовой голливудский блокбастер), и что, наверное, надо начинать договариваться с убийцей, который сам в шоке", - добавляет советник руководителя ОП.

Подоляк подчеркивает, что такие действия бессмысленны для Украины и необходимо начать справедливо описывать происходящее на поле боя.

"Давайте расскажем, куда исчезли целые орденоносные гвардейские российские дивизии и что случилось с ключевыми полевыми генералами Теплинским, Завадским и еще десятком прочих? Потому что объективная картина войны несколько иная, и, несмотря на все сложности, Украина продолжает почти два года эффективно противостоять милитаристской РФ", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, российские пропагандисты неоднократно утверждали о провале украинского контрнаступления, а российский диктатор намекал на готовность договариваться, но "только на основании интересов" своей страны.

В то же время враг теряет огромное количество своих солдат на Авдеевском направлении. По данным США, оккупанты с начала октября потеряли более 13 тысяч своих солдат в попытках оккупировать Авдеевку.

По словам экспертов, попытки захватить Авдеевку могут стать финальным штурмовым аккордом для россиян.

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Офис президента Война России против Украины Михаил Подоляк
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