У Зеленського нагадали росіянам об'єктивну картину війни

Росіяни намагаються створити картину того, що Україні потрібно почати домовлятися про припинення війни. І це відбувається, незважаючи на те, що країна-агресор зазнає низки провалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Telegram .

Він нагадав, що окупанти втрачають цілі військові частини, у тому числі й елітних солдатів - десант, морпіхів та спецпідрозділи. Також українськими захисниками було знищено 87% регулярної ворожої армії.

При цьому РФ виводить залишки свого Чорноморського флоту в бухти Новоросійська і вже мовчить про свій контроль в акваторії Чорного моря.

У той же час, зазначає Подоляк, країна-агресор "істерично шукає" снаряди та амуніцію де завгодно і "живе у борг перед КНРД", а також проводить нескінченний рекрутинг, відправляючи зеків на війну.

"Але ми продовжуємо завзято читати в медіа дивовижні розповіді про те, що український наступ не такий успішний, як міг би бути (якщо за основу брати класичний двогодинний голлівудський блокбастер), і що, мабуть, треба починати домовлятися з убивцею, який сам шокований", - додає радник керівника ОП.

Подоляк наголошує, що такі дії безглузді для України і необхідно почати справедливо описувати те, що відбувається на полі бою.

"Давайте розповімо, куди зникли цілі орденоносні гвардійські російські дивізії і що трапилося з ключовими польовими генералами Теплинським, Завадським та ще десятком інших? Тому що об'єктивна картина війни дещо інша, і, незважаючи на всі складнощі, Україна продовжує майже два роки ефективно протистояти мілітаристській РФ", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, російські пропагандисти неодноразово стверджували про провал українського контрнаступу, а російський диктатор натякав на готовність домовлятися, але "тільки на підставі інтересів" своєї країни.

У той же час, ворог втрачає величезну кількість своїх солдатів на Авдіївському напрямку. За даними США, окупанти з початку жовтня втратили понад 13 тисяч своїх солдатів у спробах окупувати Авдіївку.

За словами експертів, спроби захопити Авдіївку можуть стати фінальним штурмовим акордом для росіян.