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Адвокат Трампа назвав ім'я "ворога" в оточенні Зеленського

Новини » Політика    11.05.2019 - 17:01
Адвокат Трампа назвав ім'я "ворога" в оточенні Зеленського
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

"Ворогом Трампа", за словами Джуліані, є нардеп Сергій Лещенко

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав ім'я "ворога Трампа" в оточені обраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами Джуліані, "ворогом Трампа" в оточенні Зеленського є нардеп Сергій Лещенко, який допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році.

"Є людина, яка була викрита в допомозі демократам під час виборів 2016 року. У мене є його ім'я. Його ім'я - Лещенко, який опублікував "чорну книгу", - заявив Джуліані.

Лещенко опублікував "чорну книгу" Партії регіонів, в якій фігурував очільник виборчого штабу республіканців Пол Манафорт.

Нагадаємо, Джуліані планував прибути в Україну для зустрічі з новообраним президентом Зеленським, але скасував свою поїздку. Джуліані заявив, що Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є "ворогами президента", а в деяких випадках "ворогами США".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що особистий адвокат Трампа відправиться в Україну для зустрічі із Зеленським. Джуліані заявляв, що їде до Києва, щоб переконати українську владу почати розслідування, яке пов'язане з інтересами президента США.

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Новини України Володимир ЗеленськийСергей ЛещенкоДональд Трамп
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