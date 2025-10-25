На Зеленского готовили покушение в Польше: когда начнется суд

В Польше состоится первое слушание по делу Павела К., обвиняемого в сборе информации об аэропорте Ряшив-Ясенка, которая могла помочь российским спецслужбам в планировании покушения на президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet.
Дело рассмотрит Окружной суд города Замосць Люблинского воеводства. Первое слушание запланировано на 25 ноября.
По словам спикера суда Павела Тобалы, сначала состоится техническое заседание для согласования хода процесса и процедур.
Издание напоминает, что Павел К. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши 17 апреля 2024 года. Во время обыска у него изъяли незаконно хранимые боеприпасы, после чего мужчину взяли под арест.
Следствие установило, что обвиняемый действовал в пользу российской военной разведки и поддерживал контакты с гражданами РФ, участвовавшими в войне против Украины.
Его задачей было собирать и передавать информацию о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, которая могла быть использована для подготовки покушения на жизнь Зеленского.
Обвинительный акт от Офиса генпрокурора Украины сначала поступил в Окружной суд в Варшаве 20 мая, но 5 июня суд передал дело в Замость из-за невозможности точно определить место совершения преступления.
В июне 2025 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о том, что на Владимира Зеленского готовили покушение в Польше.
За это взялся поляк, военный пенсионер, которого спецслужбы Кремля завербовали десятки лет назад. Мужчина "свято верил" в идею СССР, поэтому Москва его и активизировала в своих целях.
Как сообщил Малюк, целью пенсионера было физическое устранение президента Зеленского в аэропорту "Жешув". Для этого рассматривалось несколько вариантов: с помощью FPV-дрона либо снайперского комплекса.
Однако попытку покушения на Зеленского сорвали сотрудники СБУ вместе с польскими правоохранителями.
Глава СБУ Василий Малюк сообщал тогда о еще одной попытке покушения на Зеленского, которую предотвратили в 2024 году.
Покушение готовили сотрудники госохраны, работающие на 5 службу ФСБ. Они также хотели устранить главу украинской разведки Кирила Буданова.
Напомним, в 2021 году мужчину на Прикарпатье засудили на три года за то, что он угрожал подорвать резиденцию "Синегора", куда Зеленский планировал поехать на Новый год.