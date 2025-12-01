У Зеленского есть шесть кандидатов на должность главы ОП, - источники

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился со следующим главой своего Офиса. На вакантную должность рассматривают нескольких кандидатов.
Об этом рассказывается в материале РБК-Украина "Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит".
Среди четырех самых обсуждаемых претендентов - министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и замглавы ОП Павел Палиса.
"Три человека - это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе", - говорит собеседник РБК-Украина.
По его словам, назначение премьера Юлии Свириденко главой ОП маловероятно - во власти не хотят снова менять главу правительства.
"Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава Офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика. Так что это в любом случае должен быть high-level человек, на которого будут смотреть элиты, иначе его просто съедят аппаратным путем", - рассказал другой собеседник РБК-Украина.
По словам еще одного источника, четырьмя упомянутыми выше кандидатами список не ограничивается - существуют еще два, менее очевидных претендента.
В любом случае, должность главы ОП будет оставаться вакантной как минимум до среды, когда Зеленский вернется из заграничной командировки.
Напомним, в пятницу утром, 28 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.
Позже сам Ермак подтвердил обыски, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.
По данным РБК-Украина, эти действия могут касаться расследования "Мидас". Речь идет о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики. В нем фигурируют бизнесмен и совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.
В тот же день после обысков президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.
