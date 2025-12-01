У Зеленского есть шесть кандидатов на должность главы ОП, - источники

Среди четырех самых обсуждаемых претендентов - министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и замглавы ОП Павел Палиса.

"Три человека - это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе", - говорит собеседник РБК-Украина.

По его словам, назначение премьера Юлии Свириденко главой ОП маловероятно - во власти не хотят снова менять главу правительства.

"Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава Офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика. Так что это в любом случае должен быть high-level человек, на которого будут смотреть элиты, иначе его просто съедят аппаратным путем", - рассказал другой собеседник РБК-Украина.

По словам еще одного источника, четырьмя упомянутыми выше кандидатами список не ограничивается - существуют еще два, менее очевидных претендента.

В любом случае, должность главы ОП будет оставаться вакантной как минимум до среды, когда Зеленский вернется из заграничной командировки.