У Зеленського є шість кандидатів на посаду голови ОП, - джерела

Серед чотирьох найбільш обговорюваних претендентів – міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та заступник голови ОП Павло Паліса.

"Троє людей – це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі", – говорить співрозмовник РБК-Україна.

За його словами, призначення прем'єра Юлії Свириденко головою ОП малоймовірне – у владі не хочуть знову міняти голову уряду.

"Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він, за допомогою МЗС та інших структур, має займатися зовнішніми питаннями, а не голова Офісу. Відповідно, на главу ОП лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути high-level людина, на яку дивитимуться еліти, інакше її просто з'їдять апаратним шляхом", – розповів інший співрозмовник РБК-Україна.

За словами ще одного джерела, чотирма згаданими вище кандидатами список не обмежується – існують іще два, менш очевидні претенденти.

В будь-якому разі, посада голови ОП залишатиметься вакантною щонайменше до середи, коли Зеленський повернеться із закордонного відрядження.