У Зеленского допустили участие России во встречах по формуле мира: когда обсудят

Ермак подчеркнул, что Украина готова слышать всех, и в вопросе формула мира участвуют не только страны Запада, но и страны Глобального юга.

Но, по словам руководителя ОП, сначала нужно создать совместный план для того, чтобы обсуждать участие РФ.

Он уточнил, что такой план хотят создавать уже после первого Глобального саммита мира, в ходе проведения отдельных встреч, конференций, событий по всем девяти пунктам формулы мира из десяти.

"И на втором саммите на уровне лидеров, когда план будет готов, мы готовы рассматривать вопрос относительно приглашения представителей России", - отметил Ермак.

Он уточнил, что для участия в таких переговорах у России должна быть политическая воля к миру.

Глобальный саммит мира

Напомним, еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира, которая может помочь завершить войну с Россией на справедливых условиях.

После этого наша страна организовала ряд встреч по формуле мира на уровне советников глав государств. Сейчас планируется проведение Глобального саммита мира с участием лидеров стран.

15 января стало известно, что подготовка к проведению Глобального саммита мира уже началась. Пока дата проведения неизвестна.