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У Зеленского допустили, что Глобальный саммит мира пройдет в 2024 году

Фото: Игорь Жовква, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глобальный саммит мира с участием лидеров ряда стран может состояться уже в начале 2024 года. Ранее Украина хотела провести его этой осенью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Украина организует четвертую встречу советников глав государств по формуле мира в конце ноября или начале декабря.

"А глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года", - подчеркнул Жовква. 

Он заверил, что саммит обязательно состоится. Он будет символизировать начало практической реализации формулы мира и подведет итог всем результатам, которые были достигнуты на этом пути ранее. 

Также замглавы ОП признал, что события на Ближнем Востоке влияют на приоритеты повестки дня стран региона, но в переговорах на Мальте, которые прошли в октябре, все равно участвовали Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар. 

"Нам не нужен саммит ради саммита. Речь идет о максимально широком вовлечении лидеров стран Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", - подчеркнул он. 

Стоит заметить, что еще в начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке к проведению к Глобальному саммиту мира осенью

Что предшествовало

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что война в Израиле сместила фокус ряда стран Ближнего Востока с украинской формулы мира и Глобального саммита мира. 

Журналисты уточняли, что проведение Глобального саммита мира в ближайшие месяцы "является маловероятным". Так якобы считают дипломаты. 

 

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