У Зеленського допустили, що Глобальний саміт миру пройде у 2024 році

За його словами, Україна організує четверту зустріч радників голів держав щодо формули миру наприкінці листопада чи на початку грудня.

"А глобальний саміт може відбутися у лютому 2024 року", - наголосив Жовква.

Він запевнив, що саміт обов’язково відбудеться. Він символізуватиме початок практичної реалізації формули миру і підіб'є підсумки всім результатам, які були досягнуті на цьому шляху раніше.

Також заступник глави ОП визнав, що події на Близькому Сході впливають на пріоритети порядку денного країн регіону, але в переговорах на Мальті, які пройшли у жовтні, брали участь Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.

"Нам не потрібен саміт заради саміту. Йдеться про максимально широке залучення лідерів країн Глобального Півдня. Тому ми маємо ретельно продумати час та місце проведення саміту", - наголосив він.

Варто зауважити, що ще на початку серпня президент України Володимир Зеленський заявляв про підготовку до проведення до Глобального саміту миру восени.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що війна в Ізраїлі змістила фокус низки країн Близького Сходу з української формули миру та Глобального саміту миру.

Журналісти уточнювали, що проведення Глобального саміту миру в найближчі місяці є малоймовірним. Так нібито вважають дипломати.