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Украина работает над организацией Глобального саммита мира этой осенью, - Зеленский

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Среда 02 августа 2023 18:38
Украина работает над организацией Глобального саммита мира этой осенью, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует организовать Глобальный саммит мира с участием лидера ряда стран уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с послами нашей страны.

"На этой неделе состоится встреча советников лидеров государств и представителей МИД в Джидде. Это уже вторая встреча, первая была в Дании. Третьим шагом будет организация Глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью", - заявил глава государства.

По его словам, на этой встрече должно быть мировое большинство - представители юга, севера, востока и запада.

Он отметил, что осень уже скоро, но сейчас еще есть время для привлечения большинства стран мира.

"Это зависит от вашей активности", - обратился он к послам.

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Напомним, на этой неделе в Саудовской Аравии должны состояться переговоры по Украине. Главной темой обсуждения станет “формула мира” и ее реализация.

Согласно данным СМИ, во встрече должны принять участие высокопоставленные чиновники 30 стран. При этом Россию туда не приглашали.

Более детально о запланированной встрече можете узнать в материале РБК-Украина.

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