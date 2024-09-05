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Зеленский уволил трех заместителей Ермака

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОП.

Согласно указам, которые утвердил глава государства, были уволены:

  • заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская;
  • заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба;
  • заместитель руководителя ОП Николай Точицкий. 

Стоит заметить, что причина увольнения двух из них очевидна. Сегодня Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины.

Тем временем Точицкий, согласно решению парламента, станет министром культуры и стратегических коммуникаций.

При этом Соколовская новую должность не получила. Еще вчера, 4 сентября, источники РБК-Украина сообщали, что Ирина Верещук, которую уволили с должности главы Минреинтеграции, может стать заместителем руководителя ОП вместо Соколовской. 

Сама Верещук в своем Telegram-канале подтвердила, что получит должность в Офисе президента. 

Перестановки в Офисе президента

Напомним, еще несколько дней назад стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму.

По данным источников РБК-Украина, его кресло займет Александр Камышин, которого Рада отправила в отставку с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президента