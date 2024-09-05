Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака

Згідно з указами, які затвердив глава держави, було звільнено:

заступника керівника ОП Юлію Соколовську;

заступника керівника ОП Олексія Кулебу;

заступник керівника ОП Миколу Точицького.

Варто зауважити, що причина звільнення двох з них очевидна. Сьогодні Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України.

Тим часом Точицький, згідно з рішенням парламенту, стане міністром культури та стратегічних комунікацій.

При цьому Соколовська нової посади не отримала. Ще вчора, 4 вересня, джерела РБК-Україна повідомляли, що Ірина Верещук, яку звільнили з посади голови Мінреінтеграції, може стати заступником керівника ОП замість Соколовської.

Сама Верещук у своєму Telegram-каналі підтвердила, що отримає посаду в Офісі президента.