Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох заступників керівника Офісу президента. Він підписав відповідні укази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОП.
Згідно з указами, які затвердив глава держави, було звільнено:
Варто зауважити, що причина звільнення двох з них очевидна. Сьогодні Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України.
Тим часом Точицький, згідно з рішенням парламенту, стане міністром культури та стратегічних комунікацій.
При цьому Соколовська нової посади не отримала. Ще вчора, 4 вересня, джерела РБК-Україна повідомляли, що Ірина Верещук, яку звільнили з посади голови Мінреінтеграції, може стати заступником керівника ОП замість Соколовської.
Сама Верещук у своєму Telegram-каналі підтвердила, що отримає посаду в Офісі президента.
Нагадаємо, ще кілька днів тому стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурму.
За даними джерел РБК-Україна, його крісло займе Олександр Камишін, якого Рада відправила у відставку з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
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