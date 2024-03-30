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Зеленский уволил трех своих советников и двух уполномоченных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд своих советников и уполномоченных. Соответствующие указы появились в субботу, 30 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Так, своими указами Зеленский уволил:

  • внештатного советника президента Олега Устенко (указ №212);
  • внештатного советника Сергея Трофимова (указ №211);
  • внештатного советника Михаила Радуцкого (указ №210).

Также глава государства уволил Алену Вербицкую с должности уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины (указ №208).

Кроме того, с должности уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата) была уволена Наталья Пушкарева (указ №209).

 

Кадровые изменения

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов. Известно, что Данилов станет послом Украины в Молдаве.

Также сегодня стало известно, что Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента.

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Владимир ЗеленскийОфис президента