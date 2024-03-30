Зеленский уволил трех своих советников и двух уполномоченных

Кадровые изменения

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов. Известно, что Данилов станет послом Украины в Молдаве.

Также сегодня стало известно, что Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента.

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