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Данилов будет работать на дипломатическом направлении, - Зеленский

Киев, Пятница 29 марта 2024 12:46
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Данилов будет работать на дипломатическом направлении, - Зеленский Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов будет работать в другой сфере. Его переведут на дипломатическое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания обновленного Совета нацбезопасности и обороны, секретарем которого вместо Данилова был назначен Александр Литвиненко. Ранее он являлся главой Службы внешней разведки.

По словам Зеленского, Данилов будет работать в дипломатической сфере.

"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент сообщал, что после увольнения Данилова из СНБО его переведут на другое направление работы.

Кадровые изменения

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.

Зеленский уже представил нового главу внешней разведки и назвал главные задачи Службы.

Что известно о Данилове и чем он занимался помимо СНБО - узнайте в материале РБК-Украина.

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Алексей Данилов Владимир Зеленский СНБО
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