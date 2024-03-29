Данилов будет работать на дипломатическом направлении, - Зеленский

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов будет работать в другой сфере. Его переведут на дипломатическое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания обновленного Совета нацбезопасности и обороны, секретарем которого вместо Данилова был назначен Александр Литвиненко. Ранее он являлся главой Службы внешней разведки.

По словам Зеленского, Данилов будет работать в дипломатической сфере.

"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент сообщал, что после увольнения Данилова из СНБО его переведут на другое направление работы.