Зеленский внес в Раду представление на увольнение Костина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора Андрея Костина. Представление рассмотрят во время пленарного заседания парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 12153 , который был зарегистрирован в парламенте 28 октября.

"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. Представлять это представление на заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель президента Украины в Верховной Раде Галина Михайлюк", - говорится в документе.

Увольнение Костина

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное рассмотрению злоупотреблений в сфере установления инвалидности.

На заседании обсуждались нарушения, связанные с деятельностью медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), и злоупотреблением статусом инвалидности со стороны чиновников. После заседания Зеленский издал указ и поручил премьер-министру разработать решение на уровне центральных органов власти для устранения проблемы.

После обсуждения на заседании СНБО генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, указав на аморальность ситуации с неправомерным получением инвалидности государственными служащими.

Также он поддержал позицию президента о необходимости отмены незаконных решений о предоставлении инвалидности, пенсионных и других выплат, а также внедрения законодательных и организационных изменений с установлением персональной ответственности.