Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами

Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию с 25 октября 2019 года по 7 марта 2023 года. После увольнения он был главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Как известно, 2 августа правительство согласовало увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА и направило проект Владимиру Зеленскому.

Также своим распоряжением президент уволил Андрея Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области.

Глава Луганской ОВА Алексей Харченко отреагировал на увольнение Юрченко. Он отметил, что дал поручение об отстранении чиновника после информации о возможной причастности Юрченко к коррупционным схемам при закупке средств РЭБ и FPV-дронов.