ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией

Новина українською →
Суббота 08 июля 2023 22:48
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Фото: Александр Пивненко, новый командующий НГУ (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Валерия Полищук, Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал боевой офицер Александр Пивненко.

Об этом заявил глава государства во Львове, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины", - заявил Зеленский.

Александр Пивненко

Александр Пивненко 37 был комбригом 3-й бригады оперативного назначения НГУ, которая во время трехмесячной ротации в Бахмуте показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций. 24 марта 2023 года президент Украины вручил комбригу звание Герой Украины.

Александр Пивненко с 2018 года служил в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ НГУ. В начале мая он возглавил Восточное территориальное управление Национальной гвардии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Нацгвардия Война России против Украины
NEWS
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе