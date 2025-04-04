Зеленский показал фото разрушений после удара России по Кривому Рогу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Зеленский отметил, что оккупанты ударили по территории с жилыми домами. По предварительной информации, враг использовал баллистику.

Фото: последствия удара России по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)

"По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким. Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что есть только одна причина, почему мирные украинцы гибнут от таких атак каждый день, - Россия не хочет прекращения огня.

"Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война", - обратил внимание Зеленский.

Он отметил, что США, Европа и все другие страны мира могут заставить Россию отказаться от террора и войны. И это нужно обеспечить.