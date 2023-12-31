Зеленский обратился к украинцам: должны жить по правилу - или работаешь, или воюешь

Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые поставили свою жизнь на паузу, отложили все на потом, на "после победы", а также всех, кто говорит: "Я работаю, и это не подвиг, а обязанность. Я доначу, и это не подвиг, а норма". А также знающим, что войны не заканчиваются сами собой, а их заканчивают, а победу не получают, а одерживают.

"И для этого сегодня мы должны жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь. Потому что против нас - самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что это знает каждый, кто живет по формуле "должен делать больше, чем могу", а не спрашивает себя каждый день, что он может сделать.

"Потому что именно это означает слово "победить". На нашем языке. Победить, пересилить себя, преодолеть, сделать сверхусилие и сделать больше, чем казалось на первый взгляд. Потому что на самом деле каждый из нас способен на большее. Это каждый день доказывают наши героические люди. Наши герои ", - добавил он.

Напомним, накануне свое новогоднее обращение опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил украинских военных и подчеркнул, что 2024 год не будет легким, но Украина продолжит приближать свою победу.

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