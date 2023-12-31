ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обратился к украинцам: должны жить по правилу - или работаешь, или воюешь

Киев, Воскресенье 31 декабря 2023 23:45
UA EN RU
Зеленский обратился к украинцам: должны жить по правилу - или работаешь, или воюешь Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении призвал украинцев жить по правилу "или работаешь, или воюешь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые поставили свою жизнь на паузу, отложили все на потом, на "после победы", а также всех, кто говорит: "Я работаю, и это не подвиг, а обязанность. Я доначу, и это не подвиг, а норма". А также знающим, что войны не заканчиваются сами собой, а их заканчивают, а победу не получают, а одерживают.

"И для этого сегодня мы должны жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь. Потому что против нас - самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что это знает каждый, кто живет по формуле "должен делать больше, чем могу", а не спрашивает себя каждый день, что он может сделать.

"Потому что именно это означает слово "победить". На нашем языке. Победить, пересилить себя, преодолеть, сделать сверхусилие и сделать больше, чем казалось на первый взгляд. Потому что на самом деле каждый из нас способен на большее. Это каждый день доказывают наши героические люди. Наши герои ", - добавил он.

Напомним, накануне свое новогоднее обращение опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил украинских военных и подчеркнул, что 2024 год не будет легким, но Украина продолжит приближать свою победу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Новый год Война России против Украины
NEWS
В ГУР отреагировали на циничные заявления РФ об обстреле Харькова
В ГУР отреагировали на циничные заявления РФ об обстреле Харькова
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес