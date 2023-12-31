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Залужный обратился к военным: 2024-й не будет легким, но продолжим приближать нашу победу

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 19:29
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Залужный обратился к военным: 2024-й не будет легким, но продолжим приближать нашу победу Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Следующий 2024 год не будет легким. Но украинские военные шаг за шагом продолжат приближать победу.

Об этом заявил в новогоднем обращении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Проходит 2023 год. Еще один сверхсложный год нашей борьбы за свою землю и свободу. Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам - украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас", - подчеркнул главком.

Залужный поблагодарил военных за их стойкость и самоотверженность величественному делу - защищать Украину.

"2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу победу", - сказал он.

Напомним, журналисты Financinal Times дали свой собственный прогноз на 2024 год. Как прогнозируют журналисты, западные партнеры продолжат помогать Украине бороться с РФ, а на выборах в США снова победит Джо Байден.

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Валерий Залужный Война России против Украины
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