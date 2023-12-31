Зеленський звернувся до українців: маємо жити за правилом - або працюєш, або воюєш

Зеленський подякував всім українцям, які поставили своє життя на паузу, відклали все на потім, на "після перемоги", а також всім, хто каже: "Я працюю, і це не подвиг, а обов’язок. Я доначу, і це не подвиг, а норма". А також тим, хто знає, що війни не закінчуються самі собою, а їх закінчують, а перемогу не отримують, а здобувають.

"І для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас - найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба", - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що це знає кожен, хто живе за формулою "мушу робити більше, ніж можу", а не питає себе щодня, що він може зробити.

"Бо саме це означає слово "перемогти". Нашою мовою. Перемогти, пересилити себе, перебороти, зробити надзусилля й зробити більше, ніж здавалося на перший погляд. Бо насправді кожен із нас здатен на більше. Це щодня доводять наші героїчні люди. Наші герої", - додав він.

Нагадаємо, напередодні своє новорічне звернення опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував українським військовим і наголосив, що 2024 рік не буде легким, але Україна продовжить наближати свою перемогу.

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