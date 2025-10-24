Зеленский обратился с конкретными просьбами к Мерцу о предоставлении оружия, - Politico

По данным издания, Мерц и Зеленский провели встречу, обсудив ситуацию в Вашингтоне и планы США относительно войны в Украине. При этом Зеленский обратился к Мерцу с "конкретными просьбами" о помощи Украине в ее "оборонных возможностях".

Мерц после саммита сделал заявление о том, что Берлин рассматривает предложение по усилению защиты Украины. В частности, относительно того, как именно немецкие технологии могут помочь защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.

Подробностей относительно того, что именно Зеленский пригласил у Мерца, пока неизвестно. Ни Зеленский, ни канцлер Германии не вдавались в подробности во время официальных заявлений.