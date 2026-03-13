Зеленский встретился с наследным принцем Ирана: тот попросил разговора с глазу на глаз

19:54 13.03.2026 Пт
2 мин
Пахлави попросил провести переговоры с украинским президентом наедине
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский встретился с наследным принцем Ирана: тот попросил разговора с глазу на глаз Фото: Владимир Зеленский и Реза Пахлави (t.me/V_Zelenskiy_official)

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник,"Суспільне" и заявление Зеленского в Telegram.

Источник РБК-Украина рассказал, что встреча состоялась в Париже. Иранская команда предложила на этот раз, потому что знали, что там будет Зеленский.

Встреча состоялась в посольстве Украины в Париже. Сначала состоялся разговор с командами, после чего Пахлави и Зеленский говорили с глазу на глаз - об этом попросил наследный принц Ирана.

Стороны обменялись оценками ситуации, обсудили перспективы дальнейшего развития событий и договорились координироваться.

"Принц и команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу", - говорится в заявлении Зеленского.

Он подчеркнул, что Украина хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.

Избрание нового лидера в Иране

Напомним, в разгар войны в Иране появился еще более радикальный лидер - Моджтаба Хаменеи. Его избрали после того, как США и Израиль ликвидировали его отца, аятоллу Али Хаменеи, в начале военной операции 28 февраля.

Как сообщалось, избрание нового верховного лидера Ирана, рахбара, происходило в ускоренном порядке из-за постоянных атак со стороны США и Израиля.

Новый лидер считается ультраконсерватором и выступает за усиление поддержки террористических группировок в регионе, а также за жесткое подавление протестов внутри страны.

Отметим, в Тегеране подтвердили, что новый верховный лидер Ирана, Моджтаба Хаменеи, получил ранения во время авиаударов, в которых погиб его отец - аятолла Али Хаменеи.

В четверг, 12 марта, Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после своего избрания, которое сопровождалось угрозами. Он сказал, что все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты и "эти базы будут атакованы".

Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
