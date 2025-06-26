Зеленский встретился с Трампом, а Мерц анонсировал санкции против РФ: новости за 25 июня

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом в Гааге

Президент Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Гааге была содержательной.

По словам украинского лидера, во время разговора они "охватили все действительно значимые вопросы".

Мерц на завтра анонсировал 18-й пакет санкций против России и призвал США присоединиться

Европейский союз уже завтра, 26 июня, введет новый, уже 18-й по счету пакет санкций против России, рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам с Украиной.

Суд по Чернышову перенесли, прокуратура будет просить 120 млн залога

Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову. Оно состоится в четверг, 26 июня.

Прокуроры просят суд избрать Чернышеву меру пресечения в виде залога размером 120 млн гривен без содержания под стражей.

Июль начнется с жары? Что на самом деле будет с погодой в Украине в ближайшее время

В сети распространяется информация, будто уже в ближайшие дни Украину может "накрыть" жара с дневной температурой воздуха едва ли не до +37 градусов по Цельсию.

Подробнее о том, какой на самом деле погоды ждать украинцам в ближайшее время, на выходных, а также в течение следующей недели, рассказала в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Больше денег и оружия: в НАТО спрогнозировали новый рекорд поддержки Украины

Военная помощь Украине в этом году может превысить рекордные 50 миллиардов долларов, которые были предоставлены в прошлом году, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, первоочередной задачей остается сохранение боеспособности украинских сил.

Россияне начали использовать белые "Шахеды" на радиоуправлении, - AP

Российские оккупанты продолжают совершенствовать полученные от Ирана беспилотники "Шахед", пишет Associated Press.

В частности, было зафиксировано использование дронов, которые оснастили искусственным интеллектом, камерой и модулями радиоуправления.