Больше денег и оружия: в НАТО спрогнозировали новый рекорд поддержки Украины

Военная помощь Украине в этом году может превысить рекордные 50 миллиардов долларов, которые были предоставлены в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключительную речь генсека НАТО Марка Рютте на саммите Альянса в Гааге.

"Мы движемся быстрее, чем в прошлом году. В прошлом году было 50 миллиардов, поэтому я имею оптимистичные надежды. Хотя не могу сказать точно, но конечный результат будет точно положительным", - отметил Рютте.

По его словам, первоочередной задачей остается сохранение боеспособности украинских сил. Это, по мнению генсека, является критически важным как для дальнейшего сдерживания России, так и для создания предпосылок к заключению справедливого мирного соглашения или прекращения огня.

"Нам нужно поддерживать Украину: предоставлять военное оборудование, обучение, финансирование и развивать украинские базы. И 35 миллиардов долларов - это уже большие средства, которые помогут Украине быть максимально сильной", - подчеркнул он.

Рютте также подчеркнул, что главной целью Запада является не только помочь Украине защищаться, но и не допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин когда-нибудь снова решился на подобную агрессию.

"Украина должна получить все необходимое, чтобы не остаться в одиночестве. Ее обороноспособность - первый шаг к прекращению войны", - подытожил генеральный секретарь НАТО.