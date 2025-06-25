Больше денег и оружия: в НАТО спрогнозировали новый рекорд поддержки Украины
Военная помощь Украине в этом году может превысить рекордные 50 миллиардов долларов, которые были предоставлены в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключительную речь генсека НАТО Марка Рютте на саммите Альянса в Гааге.
"Мы движемся быстрее, чем в прошлом году. В прошлом году было 50 миллиардов, поэтому я имею оптимистичные надежды. Хотя не могу сказать точно, но конечный результат будет точно положительным", - отметил Рютте.
По его словам, первоочередной задачей остается сохранение боеспособности украинских сил. Это, по мнению генсека, является критически важным как для дальнейшего сдерживания России, так и для создания предпосылок к заключению справедливого мирного соглашения или прекращения огня.
"Нам нужно поддерживать Украину: предоставлять военное оборудование, обучение, финансирование и развивать украинские базы. И 35 миллиардов долларов - это уже большие средства, которые помогут Украине быть максимально сильной", - подчеркнул он.
Рютте также подчеркнул, что главной целью Запада является не только помочь Украине защищаться, но и не допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин когда-нибудь снова решился на подобную агрессию.
"Украина должна получить все необходимое, чтобы не остаться в одиночестве. Ее обороноспособность - первый шаг к прекращению войны", - подытожил генеральный секретарь НАТО.
Саммит НАТО в Гааге
Напомним, 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) проходит саммит стран НАТО. Сейчас уже известно, что члены Альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Ранее Рютте сообщал, что во время саммита страны-члены Альянса будут обсуждать военную помощь Украине. Они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.
Напомним, еще в середине 2024 года НАТО пообещало помощь Украине на 40 млрд евро в 2025-м.
Кроме того, не исключалось, что в 2025 году Украина может получить дополнительную помощь от НАТО. На это согласились многие страны-члены Альянса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.