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В Украину приехал президент Швейцарии

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Киев, Четверг 20 октября 2022 10:01
В Украину приехал президент Швейцарии Фото: d Украину приехал президент Швейцарии (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 20 октября в Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кассиса.

"Снова в Украине – через год после моего последнего визита. Моя цель – получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария расширила санкционный список против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, что Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.

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