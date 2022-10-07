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Швейцария передаст Украине многомиллионную гуманитарную помощь

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Пятница 07 октября 2022 18:25
Швейцария передаст Украине многомиллионную гуманитарную помощь Фото: Швейцария передаст Украине многомиллионную гуманитарную помощь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федерального совета Швейцарии.

Первые два грузовика с гуманитарной помощью Украины покинут Швейцарию уже сегодня.

В состав гуманитарной помощи входят:

  • 20 строительных автомобилей;
  • три пожарных автомобиля;
  • один небольшой автомобиль для перевозки людей и материалов;
  • две мобильные установки для сбора и очистки загрязненной воды;
  • два контейнера для оперативного командования, включая оборудование для подъема и перемещения грузов, осветительное оборудование и электрогенераторы.

"Оборудование будет передано органам гражданской защиты Министерства внутренних дел Украины после проведения обучения на месте специалистами Швейцарского бюро гуманитарной помощи. После этого украинские власти организуют дальнейшую транспортировку материалов, в частности в Харьков, для поддержки реконструкции и восстановления сильно поврежденного города на востоке Украины", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Совет Европейского Союза недавно принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро в срочном порядке.

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