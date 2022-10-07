Швейцария передаст Украине многомиллионную гуманитарную помощь

Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу федерального совета Швейцарии.

"Оборудование будет передано органам гражданской защиты Министерства внутренних дел Украины после проведения обучения на месте специалистами Швейцарского бюро гуманитарной помощи. После этого украинские власти организуют дальнейшую транспортировку материалов, в частности в Харьков, для поддержки реконструкции и восстановления сильно поврежденного города на востоке Украины", - добавляет пресс-служба.

Первые два грузовика с гуманитарной помощью Украины покинут Швейцарию уже сегодня.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Совет Европейского Союза недавно принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро в срочном порядке.

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