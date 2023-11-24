Зеленский встретился с президентом Латвии в Киеве: что обсудили

В Киев сегодня, 24 ноября, прибыл президент Латвии Эдгарс Ринкевичс с неанонсированным визитом, и провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Зеленского.

"Приветствую в Украине президента Латвии Эдгарса Ринкевичса!" - отметил глава государства.

По словам Зеленского, стороны подробно обсудили отношения между странами "на уровне институтов Евросоюза".

"Латвия принципиально поддерживает полноправное вступление Украины в ЕС", - подчеркнул он.

Также Зеленский поблагодарил латвийского коллегу за готовность сохранить существующий энергичный подход к сотрудничеству Евросоюза с Украиной.

"Ожидаем, что Евросоюз выполнит свое обещание о начале переговоров в ответ на полное исполнение Украиной всех рекомендаций", - добавил президент.

Помощь Латвии для Украины

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

Вчера, 23 ноября, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, которые находятся в собственности парламента.