Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать членом Альянса

Сейм Латвии утвердил проект решения о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, предусматривающий призыв к Альянсу принять решение о приглашении Киева в Североатлантический альянс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Проект решения о поддержке Украины

Латвия призывает НАТО сформулировать конкретные задачи, которые должен Киев выполнить для быстрой интеграции в Альянс. Как отмечает Cейм, Украина имеет право на самооборону на фоне российской агрессии в соответствии с Уставом ООН, а также имеет право выбирать, в каких международных организациях она будет участвовать.

"В заявлении Сейма подчеркивается значительный вклад Украины в обеспечение безопасности евроатлантического пространства - Украина борется не только за собственную безопасность, но и за общую безопасность, и ее членство в НАТО укрепит Альянс, особенно будущую оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО", - пишет Delfi.

Ссылаясь на поддержку Латвией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, Рига отмечает неизменную твердую позицию относительно более глубокой интеграции нашей страны в евроатлантическое пространство.

В документе отмечается, что только победа над Россией является путем к стабилизации, устойчивому миру и безопасности не только в Украине, но и во всей Европе.

"Латвия отмечает, что двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, которые желают и могут взять на себя все обязанности членства, а Россия не имеет права вето по расширению НАТО или каким-либо другим вопросам", - отмечает издание.

В частности, Сейм призывает ужесточить санкции против России и Беларуси, чтобы лишить страны-агрессоры финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.

Кулеба приветствовал решение Сейма Литвы

"Я приветствую сегодняшнее заявление латвийского парламента, которое призывает НАТО пригласить Украину на Вильнюсском саммите и сформулировать четкую дорожную карту для обеспечения скорейшей интеграции. Я благодарен нашим латвийским друзьям Эдвардсу Смилтенсу и всем депутатам Сейма, которые поддержали этот шаг", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Саммит в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июле. Как отмечал министр иностранных дел Украины, Киев ожидает от саммита "графика вступления" - четкого алгоритма движения для вступления. В частности наша страна ожидает получить гарантии безопасности от стран-членов Альянса, которые не могут быть альтернативой членству.