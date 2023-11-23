Сейм Латвии разрешил передавать Украине движимое имущество парламента

Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, которые находятся в собственности парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

С середины февраля этого года закон позволяет Латвии передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей, что уже успешно практикуется. Также самоуправления имеют право жертвовать отражающей нападение РФ стране финансовые средства или имущество.

Принятые Сеймом Латвии в окончательном чтении поправки позволяют и другим официальным структурам безвозмездно передавать Украине движимое имущество. Однако для этого по каждому случаю понадобится соответствующее решение Кабинета министров.

В то же время Сейм по новому регулированию сможет передавать Киеву свое имущество, принимая решения самостоятельно, на основании нормативов, регулирующих работу парламента.

Издание отмечает, что по данным Электронной системы закупок, во владении Сейма Латвии находится 71 единица техники, а в ноябре была объявлена закупка на приобретение полисов OCTA для более чем 60 легковых автомобилей, грузового фургона, двух прицепов и трактора. В основном во владении парламента находятся автомобили Audi A6.

Помимо этого те же поправки Сейма продлили до конца 2024 года программу первичной помощи - в том числе с жильем и продовольствием - украинским беженцам, прибывающим в Латвию.

Помощь Латвии Украине

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

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