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Зеленский встретился с премьером Словакии, последний заверил в непрерывной поддержке

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время визита в Италию на саммит Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Людовитом Одором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра.

Во время встречи, как отметил Одор, он заверил президента Владимира Зеленского в постоянной поддержке Украины со стороны его страны. 

"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина является частью этого. В Гранаде мы заверили президента Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", - пишет премьер.

Визит президента в Испанию

Владимир Зеленский сегодня совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины. В Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. В частности, в заседании принимает участие лидер нашей страны.

Поддержка со стороны Словакии

30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Также после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине и бывший премьер Петер Пеллегрини. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Киеву.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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