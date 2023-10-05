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Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини, останній запевнив в безперервній підтримці

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Людовітом Одором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра.

Під час зустрічі, як відзначив Одор, він запевнив президента Володимира Зеленського у постійній підтримці України з боку його країни. 

"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході і заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна є частиною цього. У Гранаді ми запевнили президента Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", - пише прем'єр. 

Візит президента до Іспанії

Володимир Зеленський сьогодні здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України. В Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Зокрема в засіданні бере участь лідер нашої країни

Підтримка з боку Словаччини 

30 вересня в Словаччині відбулись місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Також після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні й колишній прем'єр Петер Пеллегріні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Києву.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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