Зеленский встретился с премьером Испании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании в ходе его визита в Киев сегодня, 23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
"Ваш визит в Киев в канун 24 февраля, в канун года нашей несокрушимости, свидетельствует, что Украина и Испания и дальше будут вместе стоять за свободу Украины, всей Европы и каждого народа, который ценит жизнь, демократию и международный правопорядок, основанный на справедливых правилах", - написал Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что глава испанского правительства 23 февраля находится в Киеве с рабочим визитом.
Санчес уже обратился к народным депутатам Украины в Верховной раде.
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