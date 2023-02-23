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Зеленский встретился с премьером Испании

Фото: премьер Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании в ходе его визита в Киев сегодня, 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

"Ваш визит в Киев в канун 24 февраля, в канун года нашей несокрушимости, свидетельствует, что Украина и Испания и дальше будут вместе стоять за свободу Украины, всей Европы и каждого народа, который ценит жизнь, демократию и международный правопорядок, основанный на справедливых правилах", - написал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что глава испанского правительства 23 февраля находится в Киеве с рабочим визитом.

Санчес уже обратился к народным депутатам Украины в Верховной раде.

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Владимир ЗеленскийКиевИспания