Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії під час його візиту до Києва сьогодні, 23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
"Ваш візит до Києва напередодні 24 лютого, напередодні року нашої незламності, свідчить, що Україна та Іспанія й надалі стоятимуть за свободу України, усієї Європи та кожного народу, який цінує життя, демократію та міжнародний правопорядок, заснований на справедливих правилах", - написав Зеленський.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава іспанського уряду 23 лютого перебуває у Києві з робочим візитом.
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