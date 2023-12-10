Зеленский встретился с новым президентом Аргентины (видео)

"Сегодня на площадях и улицах Буэнос-Айреса очень часто звучало слово "свобода" – "libertad". И это объединяет нас – Украину и Аргентину. Мы действительно ценим свободу, мы действительно ее защищаем, и мы готовы укреплять свободу вместе", - отметил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что услышал сигналы нового президента Аргентины по будущей поддержке Украины, которая борется против российской агрессии.

"Мы это почувствовали. У меня было ощущение, что вы именно такой человек, который отвечает словам, которые говорит. И я подумал, что мы должны поддержать нового президента Аргентины, сказать, что мы уверены, что у нас может быть мощное общее будущее", - добавил глава государства.