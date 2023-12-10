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Зеленский встретился с новым президентом Аргентины (видео)

Фото: Владимир Зеленский встретился с Хавьером Милеем (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня на площадях и улицах Буэнос-Айреса очень часто звучало слово "свобода" – "libertad". И это объединяет нас – Украину и Аргентину. Мы действительно ценим свободу, мы действительно ее защищаем, и мы готовы укреплять свободу вместе", - отметил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что услышал сигналы нового президента Аргентины по будущей поддержке Украины, которая борется против российской агрессии.

"Мы это почувствовали. У меня было ощущение, что вы именно такой человек, который отвечает словам, которые говорит. И я подумал, что мы должны поддержать нового президента Аргентины, сказать, что мы уверены, что у нас может быть мощное общее будущее", - добавил глава государства.

Визит Зеленского в Аргентину

Зеленский находится с рабочим визитом в Аргентине. Он поехал в Буэнос-Айрес на инаугурацию президента Аргентины, которая состоялась 10 декабря. В частности, в рамках мероприятия глава государства провел краткую беседу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Во время визита также стало известно, что президент Украины в понедельник, 11 декабря, поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Это первая встреча лидеров по истории двусторонних отношений между странами.

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