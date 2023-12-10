Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини (відео)

"Сьогодні на площах та вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" – "libertad". І це об'єднує нас – Україну та Аргентину. Ми дійсно цінуємо свободу, ми дійсно її захищаємо, і ми готові зміцнювати свободу разом", - наголосив президент України.

Зеленський також наголосив, що почув сигнали нового президента Аргентини щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії.

"Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає словам, які каже. І я подумав, що ми маємо підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути сильне спільне майбутнє" , – додав глава держави.