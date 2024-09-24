Зеленский встретился с Моди: о чем говорили

Глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский и Моди обсудили реализацию сотрудничества по направлениям, о которых договорились во время визита премьера Индии в Киев месяц назад. Речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению, а также взаимодействию в областях образования, науки и культуры.

Отдельное внимание во время встречи было уделено усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках ООН и G20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.