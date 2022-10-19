ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции: о чем говорили

Новина українською →
Украина, Среда 19 октября 2022 20:05
Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Никос Дендиас, глава МИД Греции (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, а именно усиление поддержки Украины и санкционного давления на Россию. Также было проговорено обеспечение консолидированной и жесткой реакции международного сообщества на преступления российского агрессора против Украины.

"Мы чувствуем эту поддержку. Хочу поблагодарить ваше общество за чрезвычайно теплое отношение греков к украинцам", - заявил Зеленский.

Президент призвал Грецию активно приобщиться к восстановлению Украины, прежде всего, объектов энергетической сферы. Также Зеленский выразил надежду, что Греция и дальше будет поддерживать Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине.

В прошлом месяце сообщалось о том, что Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты. Поставки предусмотрены в рамках кругового обмена с Германией, которая поставит Греции столько же германских Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Греция
NEWS
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет