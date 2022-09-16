Україна отримає 40 радянських БМП-1 від Греції

Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. Водночас ці поставки компенсує Німеччина та передасть Греції більш сучасні бойові машини піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства оборони Греції.

"Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністр національної оборони Нікоса Панайотопулоса та міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1", - йдеться у повідомленні.

В рамках схеми "кругового обміну", ця техніка надається в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.

БМП-1

Греція має на озброєнні БМП-1, які раніше використовувала армія Німецької Демократичної Республіки (НДР) та після об’єднання Німеччини були не потрібні Бундесверу.

Всі машини були чехословацького виробництва, та пройшла місцеву модифікацію, в наслідок чого отримала індекс БМП-1A1 Ost.

В 1990-х роках Греція отримала близько 500 таких бойових машин піхоти, частину з них передали Єгипту, частину - Іраку.