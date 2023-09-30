Зеленский встретился с министром обороны Словакии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Словакии Мартином Скленаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Как отметил Владимир Зеленский, во время встречи были затронуты вопросы:
В частности президент поблагодарил Словакию за поддержку нашей страны.
Помощь Словакии Украине
В эту субботу, 30 сентября, в Словакии будут проходить досрочные парламентские выборы, результаты которых могут оказать прямое влияние на дальнейшую помощь Украине. Детальнее можно прочитать в материале и РБК-Украина "Венгрия №2? Ждать ли Украине проблем после выборов в Словакии".
Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор со словацким коллегой Людовитом Одором. Тогда же стороны обсудили энергосистему и поддержку Братиславой Украины в части импорта электроэнергии в зимний период.
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