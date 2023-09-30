Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Як відзначив Володимир Зеленський, під час зустрічі були порушені питання:
Зокрема президент подякував Словаччині за підтримку нашої країни.
Допомога Словаччини Україні
Цієї суботи, 30 вересня, в Словаччині відбуватимуться дострокові парламентські вибори, результати яких може мати прямий вплив на подальшу допомогу Україні. Детальніше можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Угорщина №2? Чи чекати Україні проблем після виборів у Словаччині".
Також нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову зі словацьким колегою Людовітом Одором. Тоді ж сторони обговорили енергосистему та підтримку Братиславою України в частині імпорту електроенергії у зимовий період.
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