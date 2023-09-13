Украина рассчитывает на поддержку Словакии по импорту электроэнергии зимой, - Шмыгаль

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль провел разговор со словацким коллегой Людовитом Одором. Речь шла об энергосистеме и поддержке Братиславой Украины в части импорта электроэнергии в зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

Глава украинского правительства обсудил с премьер-министром Словакии экспорт аграрной продукции, пограничную инфраструктуру, оборонную сферу и энергетику.

"Украинские и словацкие операторы в тесном взаимодействии. Рассчитываем на поддержку Словакии зимой в части импорта электроэнергии", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины предложил главе правительства Словакии вместе реализовывать проекты развития пунктов пропуска на общей границе для укрепления экономического сотрудничества.

Подготовка к отопительному сезону

В прошлом году Россия активно наносила массированные ракетные атаки на украинскую энергетику, что привело к "блэкаутам" и отключениям света по всей территории Украины. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ экономит ракеты для массированных ударов с началом отопительного сезона.

Денис Шмыгаль сообщал о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Ранее в Укрэнерго заявили, что не будут прятать свои автотрансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов, потому что это дорого и долго.