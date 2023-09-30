Зеленский встретился с министром обороны Словакии: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Как отметил Владимир Зеленский, во время встречи были затронуты вопросы:

ситуации на фронте;

первоочередных потребностей Сил обороны Украины;

гуманитарного разминирования;

сотрудничества Украины и Словакии в этой области.

В частности президент поблагодарил Словакию за поддержку нашей страны.

Помощь Словакии Украине

В эту субботу, 30 сентября, в Словакии будут проходить досрочные парламентские выборы, результаты которых могут оказать прямое влияние на дальнейшую помощь Украине. Детальнее можно прочитать в материале и РБК-Украина "Венгрия №2? Ждать ли Украине проблем после выборов в Словакии".

Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор со словацким коллегой Людовитом Одором. Тогда же стороны обсудили энергосистему и поддержку Братиславой Украины в части импорта электроэнергии в зимний период.