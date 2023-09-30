ua en ru
Сб, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с министром обороны Словакии: о чем говорили

Суббота 30 сентября 2023 11:00
UA EN RU
Зеленский встретился с министром обороны Словакии: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Словакии Мартином Скленаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Как отметил Владимир Зеленский, во время встречи были затронуты вопросы:

  • ситуации на фронте;
  • первоочередных потребностей Сил обороны Украины;
  • гуманитарного разминирования;
  • сотрудничества Украины и Словакии в этой области.

В частности президент поблагодарил Словакию за поддержку нашей страны.

Помощь Словакии Украине

В эту субботу, 30 сентября, в Словакии будут проходить досрочные парламентские выборы, результаты которых могут оказать прямое влияние на дальнейшую помощь Украине. Детальнее можно прочитать в материале и РБК-Украина "Венгрия №2? Ждать ли Украине проблем после выборов в Словакии".

Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор со словацким коллегой Людовитом Одором. Тогда же стороны обсудили энергосистему и поддержку Братиславой Украины в части импорта электроэнергии в зимний период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых