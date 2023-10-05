Зеленский встретился с Макроном. Обсудили усиление ПВО и не только

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.
По его словам, это была сильная встреча с Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря.
Great meeting with @EmmanuelMacron .
Повышение Украини является защитой обороны, как хорошо, как в области Odesa region, так и в Black Sea, является важнейшим элементом европейской и глобальной стабильности. Мы работаем вплоть до этого конца.
Все из наших предшествующих достопримечательностей... pic.twitter.com/iAy4HYWNxf — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 5, 2023
Зеленский уточнил, что это является критически важным для стабильности всей нашей Европы и мира.
"Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предыдущие договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Спасибо президенту Макрону и французскому народу за твердую и постоянную поддержку Украины", - сказал президент Зеленский.
Визит президента в Испанию
Сегодня, 5 октября, Владимир Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
В настоящее время в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. Президент также участвует в заседании. В частности, ожидается, что Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с союзниками Украины, во время которых будет поднимать вопрос усиления противовоздушной обороны нашей страны.
Также сегодня Зеленский, во время визита в Испанию, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затронули вопрос будущей помощи Украине и не только.
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