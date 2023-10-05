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Зеленский встретился с Макроном. Обсудили усиление ПВО и не только

Фото: Владимир Зеоэнский и Эмманюэль Макрон (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.

По его словам, это была сильная встреча с Макроном. Они обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря.

 

 

Зеленский уточнил, что это является критически важным для стабильности всей нашей Европы и мира.

"Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предыдущие договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Спасибо президенту Макрону и французскому народу за твердую и постоянную поддержку Украины", - сказал президент Зеленский.

Визит президента в Испанию

Сегодня, 5 октября, Владимир Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В настоящее время в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. Президент также участвует в заседании. В частности, ожидается, что Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с союзниками Украины, во время которых будет поднимать вопрос усиления противовоздушной обороны нашей страны.

Также сегодня Зеленский, во время визита в Испанию, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затронули вопрос будущей помощи Украине и не только.

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